شكرا لمتابعة خبر عن ليلة 27 رمضان من الحرم المكي .. و مشهد مهيب لجموع المصليين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو مشهد مهيب ظهر فيه جموع المصليين، في الحرم المكي، في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1445 هـ.

ووثق أحد الأشخاص صفوف المصليين وهي تملأ الطرقات المؤدية للحرم، في مشهد يملأه الأمان.

وتغاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المنتشر، حيث عبر الكثيرين أن مثل هذه المشاهد تصيبهم بالقشعريرة، وتجعلهم فخورين بالقيادة التي أمنت كل تلك الجموع.