شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تنفذ برنامجاً لصيانة ألعاب الأطفال استعدادًا لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، برنامجًا شاملًا لفحص وصيانة ألعاب الأطفال في أكثر من 200 حديقة ومنتزه بالمدينة، وذلك استعدادًا للإقبال المتزايد الذي ستشهده هذه المتنفسات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الأمانة أن هذا البرنامج يهدف إلى ضمان سلامة وجودة تجربة الأطفال أثناء استخدام هذه الألعاب، بالإضافة الى توفير بيئة آمنة وملائمة للأطفال للاستمتاع بالألعاب والترفيه في المنتزهات والحدائق العامة.



تشمل أعمال التهيئة صيانة ألعاب الأطفال بأشكالها وأنواعها المختلفة، حيث يتم التأكد من جاهزيتها وسلامتها، بالإضافة إلى فحص الأرضيات المطاطية والتأكد من جودتها واستبدال أي أرضية تظهر بها تلفيات أو ضعف في الجودة، وكانت أمانة الطائف قد دعمت العديد من المنتزهات والحدائق العامة وحدائق الأحياء بمجموعة جديدة ومطورة من ألعاب الأطفال والتي تخدم كافة الأعمار وراعت فيها المقاييس العالمية ومستوى السلامة العالي والجودة العالية.



وتأتي هذه الجهود ضمن الخطط الشاملة التي تنفذها أمانة الطائف لتجهيز المرافق من حدائق ومنتزهات لاستقبال الزوار خلال الاجازة وشملت البرامج المنفذة صيانة ألعاب الأطفال والمماشي والملاعب

وسيرت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة فرقًا رقابية مخصصة لمتابعة الحدائق والمنتزهات خلال أيام العيد للتأكد من عمال كافة المرافق بالأداء الأمثل. تشمل أعمال التهيئة صيانة ألعاب الأطفال بأشكالها وأنواعها المختلفة، حيث يتم التأكد من جاهزيتها وسلامتها، بالإضافة إلى فحص الأرضيات المطاطية والتأكد من جودتها واستبدال أي أرضية تظهر بها تلفيات أو ضعف في الجودة، وكانت أمانة الطائف قد دعمت العديد من المنتزهات والحدائق العامة وحدائق الأحياء بمجموعة جديدة ومطورة من ألعاب الأطفال والتي تخدم كافة الأعمار وراعت فيها المقاييس العالمية ومستوى السلامة العالي والجودة العالية.وتأتي هذه الجهود ضمن الخطط الشاملة التي تنفذها أمانة الطائف لتجهيز المرافق من حدائق ومنتزهات لاستقبال الزوار خلال الاجازة وشملت البرامج المنفذة صيانة ألعاب الأطفال والمماشي والملاعب الرياضية والجلسات والمظلات والمسطحات الخضراء ووسائل السلامة وشبكات الري والتمديدات الكهربائية والإضاءات واعمدة الانارة، وتنفيذ الأمانة ضمن استعداداتها للعيد برامج لتكثيف الخدمات البلدية ومضاعفة أعمال النظافة والفرق الميدانية وأعمال الاصحاح البيئي والرقابة البلدية.وسيرت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة فرقًا رقابية مخصصة لمتابعة الحدائق والمنتزهات خلال أيام العيد للتأكد من عمال كافة المرافق بالأداء الأمثل.

صيانة ألعاب الأطفال