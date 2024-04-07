تعامل احترافي لتحقيق انسيابية الحشود بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلفت نظر الزائر للمسجد النبوي انسيابية حركة الحشود البشرية، في الدخول والخروج من المسجد النبوي على مدار الساعة، في مكان يقصده ملايين الزوار والمصلين على طوال العام، وبكثافات عالية خلال الصلوات الخمس، وفي مواقع الزيارة والدخول للروضة الشريفة.

هنا في المسجد النبوي، لا مجال للاجتهادات في التعامل مع الحشود الكبيرة، إذ تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين خلال وكالة الحشود والتفويج، وبالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية، على خطة معدة من مختصين ومهندسين في إدارة الحشود البشرية، وتنفذها كوادر بشرية مدربة تمتلك مهارة عالية في التعامل مع الحشود باحترافية، لتسهيل وصولها للمصليات ومواقع الزيارة والخدمات بيسر وسهولة.

ويشاهد المصلي عند دخوله ساحات المسجد النبوي المراقبين على امتداد الممرات لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه، ثم للساحات الخارجية، ثم الساحات الغربية الجديدة، وترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة، وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة.