شكرا لقرائتكم خبر تعامل احترافي لتحقيق انسيابية الحشود بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
هنا في المسجد النبوي، لا مجال للاجتهادات في التعامل مع الحشود الكبيرة، إذ تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين خلال وكالة الحشود والتفويج، وبالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية، على خطة معدة من مختصين ومهندسين في إدارة الحشود البشرية، وتنفذها كوادر بشرية مدربة تمتلك مهارة عالية في التعامل مع الحشود باحترافية، لتسهيل وصولها للمصليات ومواقع الزيارة والخدمات بيسر وسهولة.
ويشاهد المصلي عند دخوله ساحات المسجد النبوي المراقبين على امتداد الممرات لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه، ثم للساحات الخارجية، ثم الساحات الغربية الجديدة، وترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة، وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعامل احترافي لتحقيق انسيابية الحشود بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.