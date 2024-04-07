مبادرات جديدة لتمكين الشباب بالقطاعات غير الربحية

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ومن المبادرات التي نفذتها الأمانة، تعزيز التنمية الخضراء من خلال زراعة الأشجار والشتلات المختلفة، وفعاليات صحية للمشي والتبرع بالدم، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية التطوع، ومبادرات يوم التأسيس، وتنظيم مبادرات للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيارة المرضى، وتعزيز النظافة، وبرامج الإصحاح البيئي، وخدمة المجتمع، وتنظيم الفعاليات والمناشط، ومبادرات أصدقاء الأمانة، ومعالجة الكتابات العشوائية بالجدران.
وتواصل أمانة الطائف العمل مع شركائها في طرح جملة من المبادرات التطوعية الدائمة والموقتة، وتبنت الفرق والأفراد الراغبين في التطوع وأسهمت في تدريبهم على العمل، وتنظيم أعمالهم وتوجيههم للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز قيم المواطنة لديهم.
وركزت الأمانة على رفع مستوى المتطوعين من خلال تعزيز العمل الجماعي وروح الفريق إضافة إلى التحلي بالآداب والأخلاق النبيلة وإنجاز العمل بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه والالتزام باتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط البلدية.
المبادرات تتضمن:
- تعزيز التنمية الخضراء بزراعة الأشجار والشتلات.
- فعاليات صحية للمشي والتبرع بالدم.
- نشر الوعي المجتمعي بأهمية التطوع.
- مبادرات يوم التأسيس.
- تنظيم مبادرات للأشخاص ذوي الإعاقة.
- زيارة المرضى، وتعزيز النظافة.
- برامج الإصحاح البيئي، وخدمة المجتمع.
- معالجة الكتابات العشوائية بالجدران.
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