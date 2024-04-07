شكرا لقرائتكم خبر مبادرات جديدة لتمكين الشباب بالقطاعات غير الربحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الطائف خلال الربع الأول من العام الجاري العديد من المبادرات والبرامج التطوعية، بمشاركة متطوعين ومتطوعات في عدد من المجالات المجتمعية الهادفة، وبالشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الربحي، بهدف تعزيز جودة الحياة.

ومن المبادرات التي نفذتها الأمانة، تعزيز التنمية الخضراء من خلال زراعة الأشجار والشتلات المختلفة، وفعاليات صحية للمشي والتبرع بالدم، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية التطوع، ومبادرات يوم التأسيس، وتنظيم مبادرات للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيارة المرضى، وتعزيز النظافة، وبرامج الإصحاح البيئي، وخدمة المجتمع، وتنظيم الفعاليات والمناشط، ومبادرات أصدقاء الأمانة، ومعالجة الكتابات العشوائية بالجدران.

وتواصل أمانة الطائف العمل مع شركائها في طرح جملة من المبادرات التطوعية الدائمة والموقتة، وتبنت الفرق والأفراد الراغبين في التطوع وأسهمت في تدريبهم على العمل، وتنظيم أعمالهم وتوجيههم للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز قيم المواطنة لديهم.

وركزت الأمانة على رفع مستوى المتطوعين من خلال تعزيز العمل الجماعي وروح الفريق إضافة إلى التحلي بالآداب والأخلاق النبيلة وإنجاز العمل بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه والالتزام باتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط البلدية.

المبادرات تتضمن: