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شكرا لقرائتكم خبر عن 3300 متطوّع.. 28 جهة تقدم خدمات ليلة الـ 29 من رمضان بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جُند أكثر من 3300 متطوع ومتطوعة للمشاركة في تقديم خدمات توجيه الزائرين بلغاتهم المختلفة لتهيئة بيئة صحية وآمنة لمئات الآلاف من المصلين والمعتكفين في ليلة الـ 29 من رمضان بالمسجد النبوي.
وينتسب المتطوعون إلى 28 جهة حكومية وخيرية تشارك في تقديم الخدمات للمصلين في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي من خلال 49 عملاً تطوعياً. للتفاصيل.. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما تشارك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، في تنظيم تدفق المصلين عبر الممرات المخصصة ووصولهم بانسيابية عبر الأبواب والممرات.
ويأتي هذا بإشراف مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وبالتنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وينتسب المتطوعون إلى 28 جهة حكومية وخيرية تشارك في تقديم الخدمات للمصلين في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي من خلال 49 عملاً تطوعياً. للتفاصيل.. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
أساطين #المسجد_النبوي.. شواهد باقية لعبق السيرة النبوية الخالدة#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 6, 2024
للتفاصيل.. https://t.co/n0cw3JN5RP pic.twitter.com/UJZm9FR2AL
ليلة الـ 29 من رمضان بالمسجد النبويوتشمل الخدمات إرشاد التائهين، وخدمات السقيا، وتوزيع وجبات الإفطار، وتنظيم جلوس الصائمين إلى السفر في جميع المواقع.
كما تشارك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، في تنظيم تدفق المصلين عبر الممرات المخصصة ووصولهم بانسيابية عبر الأبواب والممرات.
خدمات المسجد النبويكما تعمل على توجيههم إلى السطح والساحات عند امتلاء المساحات المخصصة للصلاة داخل المسجد، ضمن الخطة التشغيلية لتهيئة كل ما يحتاجه قاصدو المسجد النبوي من خدمات.
ويأتي هذا بإشراف مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وبالتنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة.