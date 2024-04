شكرا لقرائتكم خبر عن 3300 متطوّع.. 28 جهة تقدم خدمات ليلة الـ 29 من رمضان بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جُند أكثر من 3300 متطوع ومتطوعة للمشاركة في تقديم خدمات توجيه الزائرين بلغاتهم المختلفة لتهيئة بيئة صحية وآمنة لمئات الآلاف من المصلين والمعتكفين في ليلة الـ 29 من رمضان بالمسجد النبوي.وينتسب المتطوعون إلى 28 جهة حكومية وخيرية تشارك في تقديم الخدمات للمصلين في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي من خلال 49 عملاً تطوعياً. وتشمل الخدمات إرشاد التائهين، وخدمات السقيا، وتوزيع وجبات الإفطار، وتنظيم جلوس الصائمين إلى السفر في جميع المواقع.كما تشارك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، في تنظيم تدفق المصلين عبر الممرات المخصصة ووصولهم بانسيابية عبر الأبواب والممرات.كما تعمل على توجيههم إلى السطح والساحات عند امتلاء المساحات المخصصة للصلاة داخل المسجد، ضمن الخطة التشغيلية لتهيئة كل ما يحتاجه قاصدو المسجد النبوي من خدمات.ويأتي هذا بإشراف مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وبالتنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة.