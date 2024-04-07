أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في اليوم الحالي.

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تسبب جريان السيول، وترافقها زخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار في بعض مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، والرياض، وقد تمتد هذه الحالة الجوية إلى بعض المناطق في المنطقة الشرقية.

كما يحتمل تشكل الضباب في مناطق مرتفعة من تلك المناطق.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.