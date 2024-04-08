شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: كسوف كلي للشمس غير مشاهد في المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد الكرة الأرضية اليوم الاثنين، كسوفاً كلياً للشمس غير مشاهد في السعودية والوطن العربي وستكون كافة مراحل الكسوف ما بين الساعة 06:42 مساءً إلى 11:52 مساءً (بتوقيت السعودية) وسيشاهده الملايين عبر شمال غرب المكسيك والولايات المتحدة والمقاطعات البحرية في كندا، وسيكون الكسوف في شكله الجزئي مرئياً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية تقريباً.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه خلال هذا الكسوف سيكون القمر بعد يوم واحد فقط من وصوله نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الأرض) مما يجعل حجمه الظاهري كبير، حيث سيكون حجمه الظاهري بداية ونهاية الكسوف 0.553 درجة، وفي ذروة الكسوف العظمى 0.562 درجة، وهو بذلك أكبر بنسبة 5.9٪ من المتوسط وبالتالي سوف يغطي الشمس مما يجعل هذا الحدث الفلكي كسوفاً كلياً.

وأشار الى أن الكسوف يبدأ في شكله الكلي عند الفجر المحلي جنوب جزيرة ستاربوك في أرخبيل جزر لاين بجنوب المحيط الهادئ عند الساعة 07:38 مساءً (بتوقيت السعودية) ويبلغ عرض مسار الكسوف الكلي 144 كيلومتراً وسيستمر الكسوف الكلي لأكثر من دقيقتين.

وبين أنه بعد عبور المحيط الهادئ، يمر مسار الكسوف الكلي جنوب جزر ريفيلاجيجيدو في المكسيك وستشهد جزيرة إيسلا سوكورو كسوفاً كلياً، ثم يقطع مسار الكسوف جزر مارياس ويصل البر الرئيسي المكسيكي جنوب مدينة مازاتلان عند الساعة 09:09 مساءً (بتوقيت السعودية)، ويبلغ عرض المسار الكلي هنا 199 كيلومتراً، وسيستمر الكسوف الكلي 4 دقائق و27 ثانية.

ولفت أبو زاهرة الانتباه إلى أنه خلال الكسوف يمكن للراصدين ضمن مسار ظل القمر المركزي فقط رؤية العديد من الظواهر الفريدة حيث سيشاهدون ظاهرة خاتم “الألماس” حيث يظهر ضوء الشمس ككتلة من طرف واحد للقمر متصل بحلقة من الضوء وهو عبارة عن الغلاف الجوي للشمس يسطع حول القمر.

مما يُذكر أنه ستكون هذه هي المرة الوحيدة في هذا القرن التي يمر فيها مسار الكسوف الكلي للشمس بأجزاء من أكبر ثلاث دول في أمريكا الشمالية، كندا، والولايات المتحدة والمكسيك.