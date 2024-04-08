صوت أبها.. مبادرة مميزة في أجاويد2 جمعت المسؤولين بالأهالي

حققت مبادرة «صوت أبها» نجاحًا كبيرًا ومميزًا، والتي انطلقت ضمن فعاليات وبرامج منافسات أجاويد2 في كافة محافظات ومراكز منطقة عسير برعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وقال مسؤول مبادرة «صوت أبها» مصطفى بن عبدالله بن عزيز، إن مبادرته التي ابتكرها ونفذها بالشراكة مع نادي أبها الرياضي، هدفت إلى جمع المواطنين من سكان منطقة عسير بشكل عام ومدينة أبها بشكل خاص مع قادة الأجهزة الحكومية الخدمية لتوضيح إنجازاتهم وخططهم المستقبلية المواكبة لاستراتيجية منطقة عسير قمم وشيم.

وأضاف بن عزيز: إن منافسات أجاويد2 التي تبناها ورعاها أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها منحته الفرصة بالمشاركة لتقديم مبادرة (صوت أبها) للإجابة على التسأولات ولتقريب وجهات النظر بين المسؤول والمواطن في أمسيات رمضانية وعلى مدى ثلاث ليال، وشهدت حضور نخبة من الأهالي الذين شاركوا فيها بكل ما يختلج في صدورهم من أسئلة تنموية وهموم ميدانية وخطط مستقبلية وأخرى خدمية.

‏- الأمسية الأولى:

شارك أمين منطقة عسير المهندس عبدالله آل جالي في الأمسية الأولى التي أدارها مدير محطة الإرسال الإذاعي الإعلامي سعيد مشهور.

وتناول الجالي في اللقاء الذي امتد لنحو ثلاث ساعات العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها أمانة عسير، ودور الأمانة في معالجة الكثير من التحديات ومساهمتها في إنجاز الكثير من الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالمشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، كما تطرق الجالي إلى طموحات الأمانة لتكون منطقة عسير جاذبة للاستثمارات وميسرة للأعمال والأولى في كل منجز.

- الأمسية الثانية:

‏ شهدت حضور مدير صحة عسير الدكتور عبدالله قداح، ومدير الزراعة في عسير المهندس أحمد آل مجثل، فيما غاب مدير إدارة النقل.

وتميزت الأمسية التي أدارها الإعلامي ومسؤول قناة الإخبارية بمنطقة عسير عبدالله آل عبيد بتقديم إحصائيات دقيقة وشاملة وتوضيح للإنجازات والخطط وعلاقة الأنشطة باستراتيجية منطقة عسير قمم وشيم، كما اتسمت بإجابات شفافة وواضحة لتساؤلات المواطنين، كما لم تخل الأمسية من الطرافة التي زادت الأمسية حضورا وتوهجا.

- الأمسية الثالثة:

حل مستشار أمير منطقة عسير وممثل هيئة تطوير عسير الدكتور ناصر آل قميشان ضيفا في أمسية اليوم الثالث، وكشف الكثير عن دور الهيئة ومساعي وجهود أمير منطقة عسير ورئيس هيئة التطوير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الحثيثة لاعتماد مشاريع جديدة ونوعية لمنطقة ⁧‫عسير‬⁩ ومتابعتها مع الوزارات والجهات الحكومية. وفي إجاباته على سؤال بأن المواطنين لم يلمسوا دور الهيئة في تطوير أبها ومقولة (ما شفنا شيء) أجاب آل قميشان: إن المتابع المنصف والناظر بعين الحياد سيرى تقدما ملحوظا على مستوى المشاريع وإنجازها، والتي عززت بإطلاق مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والتي ستأخذ منطقة عسير بعيدا نحو تحقيق رؤيتها، مؤكدا أن التنمية عمر ومسار ومشاركة أدوار مع جهات داخل المنطقة وخارجها، وأن هيئة تطوير منطقة عسير تبذل مساعيها في التنسيق والدعم والتخطيط، لاسيما وأن الهيئة مرت خلال الفترة الماضية بمرحلة بناء مؤسسي حقيقي للقيام بأدوارها الكاملة والمطلوبة منها، وأنها أصبحت اليوم أكثر استعدادا للقيام بالكثير من المهام والأعمال الكبيرة والنوعية والمميزة.

‏- تفاعل إلكتروني

أوضح مسؤول المبادرة مصطفى بن عزيز، أن مبادرته تمت وفق آلية عمل خاصة ودقيقة تضمن حصر التساؤلات إلكترونيًا عبر رابط إلكتروني لتقديم الأسئلة للمسؤول بعد الأمسية لمراجعة الكثير واتخاذ اللازم نحوها.

- شكر وتقدير

قدم مسؤول مبادرة صوت أبها مصطفى بن عزيز، شكره وتقديره لأمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال على دعمه واهتمامه بكافة مبادرات أجاويد2، مشيدًا بتفاعل وحضور مدراء الإدارات الفاعلين رغم تزاحم المهام وتعدد المسؤوليات، معربًا عن امتنانه للمواطنين الذين تفاعلوا وساهموا في نجاح المبادرة ولنادي أبها الرياضي وفريق صوت أبها الذين شكلوا الفارق وصنعوا بصمة النجاح.