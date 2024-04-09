شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. الانتهاء من استعدادات لعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة الجبيل، من تركيب 260 مجسماً ضوئياً متعدد الألوان في شوارع المحافظة وميادينها، بالإضافة إلى زراعة 3000 من الأشجار ذات الظل والزينة وذلك لإبراز جماليات المحافظة، مع تكثيف الأعمال لنظافة الحدائق العامة، وتجهيز المسطحات الخضراء والألعاب الخاصة بالأطفال لاستقبال الزوار والمتنزهين.

وقال رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس فارس بن محمد ال عريج، إن الاستعدادات التي قامت بها البلدية تأتي تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث جهزت المصليات من خلال أعمال النظافة والصيانة وتجهيز الساحات والميادين.

وأضاف أن البلدية كثفت الحملات الرقابية التفتيشية على الرخص الغذائية والمهنية في المحافظة لضمان جودة المواد الغذائية المعروضة بالإضافة إلى متابعة صالونات الحلاقة الرجالية مراكز التجميل والمشاغل النسائية. سلامة وجودة السلع

ونوه المهندس ال عريج الى أن العمل مستمر والمتابعة دائمة على منافذ البيع لضمان سلامة وجودة السلع والمواد المقدمة الى المواطنين، بالإضافة إلى متابعة البائعين المتجولين على مدار الساعة.

وقال إن البلدية كثفت أيضا أعمال ‏معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، ورفع وتيره الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والأحياء أولا بأول ودعا الجميع إلى المحافظة على الأماكن والمرافق العامة ليستفيد منها الجميع.

