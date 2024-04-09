حرس الحدود يقبض على 5 مخالفين لتهريب 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش بعسير

شكرا لقرائتكم خبر عن سماحة مفتي عام المملكة يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية