شكرا لمتابعة خبر عن ‏طفلة تشارك رجال الأمن الاحتفال بـ ⁧‫عيد الفطر المبارك وتقدم لهم الحلوى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد عفوي وبريء، ظهرت طفلة في مقطع فيديو وهي تشارك رجال الأمن الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك .

وجاءت الطفلة وهي تقوم بتوزيع الحلوى على رجال الأمن ببراءة ممزوجة بفرحة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والمشاركة في هذه الأجواء السعيدة .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أعربوا عن سعادتهم بالطفلة التي تشارك رجال الأمن فرحتهم .