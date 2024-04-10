35 % انخفاض بمعدل بلاغات العالقين بالصحارى والأودية

رغم ما تمر به معظم مناطق المملكة من ارتفاع غير مسبوق في معدل الأمطار وتساقط الثلوج وجريان السيول بمعظم الأودية والشعاب، إلا أن معدل بلاغات المركبات العالقة على مستوى المملكة شهد انخفاضا ملحوظا عن معدل البلاغات الشهر الماضي بنسبة 35%.

وتلقت عمليات جمعية فريق إنجاد للبحث والإنقاذ هذا الشهر 2957 بلاغا لمركبات عالقة بالرمال والصحارى والأودية والمرتفعات الجبلية وبمعدل 105 بلاغات في اليوم الواحد، مرجعة ذلك لزيادة الوعي واتباع إرشادات السلامة والتحذيرات التي يطلقها الدفاع المدني والمركز الوطني للإرصاد وفرق البحث والإنقاذ بشكل يومي ومستمر بعدم المجازفة والمغامرة في مثل هذه الأجواء والتقلبات الجوية.

وأعلن فريق إنجاد عن تلقيهم 35 بلاغا لمفقودين بعدد من مناطق المملكة عثر على 24 مفقودا منهم بصحة جيدة و8 مفقودين لازال البحث عنهم جاريا، و3 مفقودين عثر عليهم متوفين، بينهم فتاتان شقيقتان توفيتا بعد أن جرفهما السيل بوادي الشامية بمكة المكرمة وتم إنقاذ شقيقهم وزوجته.

بلاغات ومفقودون

•• 2957 مركبة عالقة

•• 105 بلاغات في اليوم الواحد

•• 35 مفقودا

•• 24 مفقودا عثر عليهم بصحة جيدة

•• 8 مفقودين يجري البحث عنهم

•• 3 مفقودين متوفين

مفقودون بالمناطق

•• الرياض

8

5 بصحة جيدة

3 جار البحث عنهم

•• الحدود الشمالية

7 عثر عليهم بصحة جيدة

•• مكة المكرمة

5

2 عثر عليهما

1 جارٍ البحث عنه

2 متوفيان

•• القصيم

4

3 عثر عليهم

1 جار البحث عنه

•• المدينة المنورة

2 عثر عليهما بصحة جيدة

•• تبوك

3 عثر عليهم بصحة جيدة

•• الشرقية

1 عثر عليه متوفى

•• جدة

1 جارٍ البحث عنه

•• حائل

1 عثر عليه

•• بيشة

2 جرفتهما السيول وجار البحث عنهما

•• جازان

1 عثر عليه