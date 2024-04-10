تراند اليوم : شاهد: أقدم صفحات للقرآن الكريم كتبت على جلد ماعز.. والفحص بالكربون المشع يكشف عن تاريخها

صحيفة الخليج 365: أكد البروفيسور ديفيد توماس المتخصص في المسيحية والإسلام، أن صفحات القرآن الكريم التسع المكتوبة على رق من جلد الماعز، المكتشفة في 22 يوليو عام 2015، أنها كنز لا مثيل له.
مكان العثور عليها
بالخط الحجازي
الآيات القرآنية في هذه المخطوطة كتبت بالخط الحجازي ويعد أول الخطوط العربية، حيث أظهرت دراسة أجريت في قسم تكنولوجيا الكربون المشع بجامعة أكسفورد أن النص القرآني مكتوب على قطع من جلد الأغنام أو الماعز، بحسب موقع روسيا اليوم.
وحدد هذا الفحص عمر المخطوطة بنسبة دقة 95 بالمائة، مظهرا أنها كتبت في الفترة بين عامي 568 – 645 ميلادي، ما يجعل منها النسخة القرآنية ربما الأقدم في العالم حتى الآن.
من عقدين
البروفيسور المتخصص أشار أيضا إلى "هذه الأجزاء من القرآن التي تم العثور عليها يمكن أن تعود بدرجة معينة من اليقين إلى أقل من عقدين بعد وفاة النبي محمد.".
من جهة أخرى أشار الخبير الشهير بالمخطوطات الفارسية والتركية في المكتبة البريطانية الدكتور محمد عيسى والي، إلى أن المخطوطة المكتشفة في برمنغهام هي واحدة من نسخ أخيرة للقرآن الكريم كانت وُزعت في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان.