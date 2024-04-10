تراند اليوم : شاهد: أقدم صفحات للقرآن الكريم كتبت على جلد ماعز.. والفحص بالكربون المشع يكشف عن تاريخها

صحيفة الخليج 365: أكد البروفيسور ديفيد توماس المتخصص في المسيحية والإسلام، أن صفحات القرآن الكريم التسع المكتوبة على رق من جلد الماعز، المكتشفة في 22 يوليو عام 2015، أنها كنز لا مثيل له.

مكان العثور عليها

وتتكون الصفحات التسع من أجزاء من القرآن الكريم، عثر عليها بين مخطوطات كانت مخزنة في جامعة برمنغهام البريطانية.

بالخط الحجازي

الآيات القرآنية في هذه المخطوطة كتبت بالخط الحجازي ويعد أول الخطوط العربية، حيث أظهرت دراسة أجريت في قسم تكنولوجيا الكربون المشع بجامعة أكسفورد أن النص القرآني مكتوب على قطع من جلد الأغنام أو الماعز، بحسب موقع روسيا اليوم.

وحدد هذا الفحص عمر المخطوطة بنسبة دقة 95 بالمائة، مظهرا أنها كتبت في الفترة بين عامي 568 – 645 ميلادي، ما يجعل منها النسخة القرآنية ربما الأقدم في العالم حتى الآن.

من عقدين