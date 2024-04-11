شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يسمى اجتماع الشمس مع الثريا؟ .. الزعاق يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية عن اسم اجتماع الشمس مع الثريا.

وقال الزعاق أنه عندما يشاهد العرب قوس النور في جرم القمر يهللون، ولهذا أطلقوا عليه اسم الهلال.

وأضاف الزعاق أن الهلال أحد مراحل القمر المتنامي، مشيراً إلى أن أشهر الإجرام السماوية الشمس والقمر والثريا.

وتابع الزعاق أن اجتماع الشمس والقمر تسمى بمرحلة الاقتران، واجتماع الشمس مع الثريا تسمى بمرحلة الكنه.