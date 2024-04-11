السعودية | شواطئ ومتنزهات حقل.. مقومات طبيعية تجذب الزائرين في عيد الفطر السعيد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستقطب شواطئ محافظة حقل بالتزامن مع حلول عيد الفطر السعيد الزوار والمتنزهين من داخل المنطقة وخارجها، لقضاء أوقات ممتعة، وسط أجواء ربيعية معتدلة، حيث يفضل عدد كبير من الآباء اصطحاب عائلاتهم للاستمتاع بالشواطئ وما تحويه من مسابح، إلى جانب المتنزهات التي تُعد إحدى عناصر الجذب المكاني التي تمنح الزائر لحظات من الصفاء والراحة.

ويبرز في هذا الجانب العديد من المسابح الشاطئية التي تمتاز بالجمال وتكتظ بالزائرين كمسبح “أم عنم”، وذلك لتدرج أعماقه وألوانه، وصفاء مياهه، ونعومة رماله، فيما يتجه الزوار في البلدة القديمة لمنتزه النخيل أحد الوجهات السياحية المميزة الذي يقع على واجهة بحرية ساحرة، وفي شمال المحافظة تتجه بوصلة الزائرين نحو مسبح “القفيف” ذي التدرجات اللونية، والمياه الصافية التي تكتنز حدائق المرجان، والخلجان الجميلة.

وفي جنوب المحافظة يفد الزائرون على مسبح “جزيرة الوصل” حيث يستمتع الزائر بتجربة ترفيهية فريدة من خلال ممارسة السباحة ومشاهدة لحظات الغروب على الشاطئ، والشمس ترسل أشعتها أطيافاً تُعانق تشكيلات الجبال على الجانب المقابل من خليج العقبة، كما أضفى شاطئ الجزيرة الرملي، ومياهه اللّازوردية الصافية، بُعداً جمالياً للمكان، ولعشاق الرياضة والتنفس العميق يعد “كورنيش الدرة” أحد الخيارات المثلى حيث يستمتع الزائر بتجربة ثرية تُرضي ذائقته وتمنحه متعة بصرية، كما يستمتع العديد من الزائرين بجلسات السمر وتناول العشاء خاصة في