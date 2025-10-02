شكرا لقرائتكم خبر ”بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في ٧ مدن” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الإعلان عن بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية، والتي تشمل المشاريع الحكومية الكبرى والمباني التجارية في 7 مدن وهي الدمام، الخبر، القطيف، حائل، الباحة، المدينة المنورة، ونجران، لتنضم إلى أبها والطائف والأحساء التي تمت في أعمال المرحلة الأولى ضمن إطلاق خريطة العمارة السعودية من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنه العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية – حفظه الله –، في شهر مارس الماضي والتي شملت 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، في إطار جهوده - حفظه الله- لتعزيز الإرث العمراني وتحسين جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م. يذكر أنه قد تزامن مع إطلاق العمارة السعودية تأسيس استديوهات تصميمية تقوم بدور أساسي وداعم في توجيه العملية التصميمية كونها مراكز فنية متخصصة تابعة لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية وأمانات المناطق. ويجدر في هذا الصدد الإشارة إلى أن خريطة العِمَارَة السعودية، تشمل 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، كما تم تحديد كل طراز بناءً على الدراسات العمرانية والتاريخية التي تعكس أنماط البناء المتوارثة عبر الأجيال، وهي: العِمَارَة النجدية، العِمَارَة النجدية الشمالية، عِمَارَة ساحل تبوك، عِمَارَة المدينة المنورة، عِمَارَة ريف المدينة المنورة، العِمَارَة الحجازية الساحلية، عِمَارَة الطائف، عِمَارَة جبال السروات، عِمَارَة أصدار عسير، عِمَارَة سفوح تهامة، عِمَارَة ساحل تهامة، عِمَارَة مرتفعات أبها، عِمَارَة جزر فرسان، عِمَارَة بيشة الصحراوية، عِمَارَة نجران، عِمَارَة واحات الأحساء، عِمَارَة القطيف، عِمَارَة الساحل الشرقي، العِمَارَة النجدية الشرقية.

كانت هذه تفاصيل خبر ”بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في ٧ مدن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.