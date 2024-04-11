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السعودية | 10 لقاءات معايدة في ثاني أيام العيد بأحياء المدينة المنورة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة “مجتمعي” اليوم 10 لقاءات معايدة في أحياء المدينة المنورة، ضمن 50 لقاءً يقام في مختلف الأحياء على مدار أيام العيد.

وشملت لقاءات المعايدة في ثاني أيام العيد أحياء شوران، والعصبة، والريم، والدفاع، والعريض، وحي الملك فهد، وعروة، وشعب بني حرام، والفتح والسلام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالشراكة مع أمانة المدينة المنورة.

وتهدف لقاءات المعايدة التي تتضمن فقرات ترفيهية ومسابقات للأطفال والحضور، إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وتعزيز الألفة والمحبة من خلال تنظيم احتفالات في مختلف أحياء المدينة المنورة، يحضرها الجيران من مختلف الأعمار, تحقيقاً للتوجيه النبوي بنشر الفرح والسرور في أيام العيد، وتوطيد الألفة والتآخي، وإحياء بهجة العيد لمختلف الأعمار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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