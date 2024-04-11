السعودية | سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة تقيم حفل معايدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس ، حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد تبادل الحضور التهاني، سائلين الله تعالى أن يحفظ قادة المملكة وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الحفل، الملحق العسكري في سفارة المملكة بواشنطن وأوتاوا، اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي، ومنسوبي الملاحق الثقافية والصحية والتجارية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة .