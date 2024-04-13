الأكلات الشعبية تزين عيد الطلبة السعوديين في أمريكا

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كما استقبل عدد من السعوديين المهنئين في بيوتهم، والاحتفال بتناول وجبات العيد المفضلة، وارتداء الملابس الوطنية ومشاركة الجميع الفرحة والسرور.
من جهته ذكر رئيس النادي السعودي مفرج السبيعي: أن العيد حل عليهم في بلد الابتعاث، محملا بمشاعر مختلطة من الحنين إلى الوطن والفرحة بتجارب جديدة، وأنه بفضل الله تعالى، تمكنا من الاجتماع مع إخواننا السعوديين بأداء صلاة العيد والمعايدة والتهنئة، ومشاركة وجبة العيد في أجواء تسودها المحبة والألفة.
من جانبه قال رئيس النادي السعودي في جامعة جورج ميسون والمبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ياسر البسامي «بدأ يومنا بأداء صلاة العيد في الجامع الإسلامي بفرجينيا، وتخلل برنامج العيد فقرات معايدة بين الزملاء الطلاب والأسر من جهة، وكذلك الاتصال بالأهل والأقارب في الوطن من جهة أخرى»، مبينا أن الطلبة وعائلاتهم اجتمعوا اليوم للاحتفال وتناول وجبة العيد في أجواء تعكس روح هذه المناسبة الشرعية السعيدة.
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