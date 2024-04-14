إحالة مهربي مخدرات في 5 مناطق إلى النيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية تهريب كميات من نبات القات والشبو والميثامفيتامين المخدر في جازان والرياض وجدة وتبوك والقصيم، وأحالت المهربين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ففي جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 194 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي تبوك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السيريلانكية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي جدة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه 3 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي القصيم قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.