القيادة تهنئ رئيس سلوفاكيا لفوزه في الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بيتر بيليغريني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سلوفاكيا.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بيتر بيليغريني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سلوفاكيا.

وأعرب ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة أخرى، تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، محمد شياع السوداني.

وجرى بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار. كما جرى التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع، وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.