شاهد.. "أمطار تيماء" ترسم مجاري السيول في قاع الطرايف بتيماء

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محمد بن مسعود - الدمام - وثّقت عدسة المصور سعد الكايد، الأمطار التي هطلت أمس على محافظة تيماء، وتحديدًا في قاع الطرايف.

وأظهر التصوير الجوي كيف حددت الأمطار مجاري للسيول، وكذلك تكوّن بحيرات صغيرة للمياه، كما ساعدت مياه الأمطار الغزيرة على إنبات بعض النباتات وسط الصخور.

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