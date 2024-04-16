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وصول الطائرة السعودية الـ 21 تحمل مساعدات للشعب الأوكراني

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واس- وارسو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الـ 21 تحمل مساعدات للشعب الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم، إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.
وتشتمل الحمولة على أجهزة كهربائية، بوزن إجمالي يبلغ 43 طنًا.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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