«مكة تعايدنا» تثري التجربة الثقافية والترفيهية 

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وأسهمت الفعاليات التي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 6 شوال الحالي في إثراء التجربة الثقافية والترفيهية لسكان مكة المكرمة وزوارها، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المحتويات الإثرائية، التي يأتي في طليعتها السرد القصصي المنوّع لمسرح النور، عبر تعزيز مهارات الزائرين المعرفية، وتحفيزهم بطريقة تفاعلية مبتكرة، إلى جانب استعراض مكامن التاريخ، ورفع وتيرة التقدم، وإبراز الإرث الثقافي الإسلامي، وذلك من خلال مزج أصالة الماضي بتطور الحاضر، بحيث يوجد ذكريات عائلية في الترفيه والإرث والتاريخ، لتبقى في ذاكرة الزوار ومرتادي فعالية مكة تعايدنا.
وركزت الفعاليات على تقديم عروض الصوت والضوء بتقنيتها العالية على سفح جبل حراء، بطريقة استعراضية يتم خلالها استخدام اللون المصحوب بالصوت، بما يكفل من إبراز الروح الإبداعية، وتحقيق تلبية رغبات الزائرين في التأمل بأعظم الشواهد التاريخية لمكة المكرمة، في حين تضمنت الفعاليات عروضًا للسيارات الكلاسيكية التي توزعت على امتداد الحي، وحققت رواجا وحضورا لافتا لدى الزائرين.
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