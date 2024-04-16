شكرا لقرائتكم تقويم التعليم توضح موقف المتغيبين عن اختبارات القدرات بعد تعليق الدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب موقف المتغيبين عن أداء اختبارات القدرات بعد قرار تعليق الدراسة بسبب الحالة الجوية في المنطقة، وهطول أمطار غزيرة.

موقف المتغيبين عن أداء اختبارات القدرات

وتفصيلًا، أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل مجددًا للطلاب الذين لم يتمكنوا من خوض اختبارات القدرات، بسبب تعليق الدراسة عقب تحذيرات بشأن حالة الطقس.

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وقالت الهيئة، عبر حسابها في منصة “إكس” :”عند عدم حضورك للاختبار؛ سيتاح لك التسجيل مرة أخرى بدون مقابل مالي وذلك خلال (72) ساعة، علمًا بأن المقرات مفتوحة وبإمكانك الحضور ودخول الاختبار في موعدك”.

اختبار القدرات العامة

يشار إلى أن اختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في الجامعات السعودية.

وعادة يتقدم لاختبار القدرات الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.