تراند اليوم : مهندس سابق في "بوينغ" يكشف مفاجأة صادمة: طائرة 787 غير آمنة ويمكن أن تنهار في منتصف الرحلة

صحيفة الخليج 365: قال مهندس سابق بشركة بوينغ سام صالح بور، إن طائرة 787 دريملاينر التابعة لشركة الطيران العملاقة غير آمنة للطيران.

وأوضح بور، أن هذا النوع غير آمن بسبب عيوب في التجميع، مشيرا إلى أن هذه الطائرة يمكن أن تنهار وتهبط على الأرض في منتصف الرحلة ما لم تتم معالجة تلك المشاكل، بحسب تصريحاته مع برنامج "NBC Nightly News".

وأكمل أن الشركة لم تعالج بعد بشكل صحيح الفجوات الصغيرة غير المطابقة، التي تم العثور عليها في طائرات متعددة بعد ضم قسمين من جسم الطائرة معا أثناء التجميع، مشدداً: مثل هذه "قضايا السلامة" يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية.

وعما إذا كان سيضع عائلته على متن طائرة 787 الآن، ذكر: "في الوقت الحالي، لن أفعل ذلك".