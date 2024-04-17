تراند اليوم : أول تعليق من جامعة أم القرى على ما تم تداوله بشأن إخلال "معيدة" بضوابط الأمانة العلمية

صحيفة الخليج 365: أصدرت جامعة أم القرى بياناً، ردت خلاله على ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصة "إكس" بشأن وجود إخلال بضوابط الأمانة العلمية لإحدى المعيدات بالجامعة تتعلق بنشرها لورقة علمية.

الملكية الفكرية

وأكدت الجامعة عبر بيانها، رفضها أي انتهاك للملكية الفكرية أو إخلال بأخلاقيات البحث العلمي، وأكدت أنها لم تطلع على الورقة العلمية أو تعلم عنها مسبقًا؛ لكون العلاقة بين أوعية النشر والباحثين هي علاقة مباشرة، ولم تُعرض الورقة على اللجان والمجالس العلمية بالجامعة لا قبل النشر ولا بعده.

إفادة المعيدة

وأضافت أنها أخذت إفادة المعيدة المعنية، واتضح بأن الورقة العلمية قدمت لجامعة أخرى خلال فترة دراستها لمقررات مرحلة الماجستير، وضمن متطلبات مقرر علمي تدرسه في الجامعة المبتعثة إليها، وقامت بنشرها في إحدى المجلات فيما بعد؛ وقد اعتذرت المعيدة عن هذا التصرف أمام لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، كما قامت بسحب الورقة العلمية من المجلة، مع الاعتذار للباحث الرئيس.

وأكدت جامعة أم القرى أنها ستقوم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة مع المعيدة.