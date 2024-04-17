القنصلية السعودية في دبي تدعو مواطنيها المتضررين من الأمطار للتواصل معها

دعت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتضرّرين من الحالة المطرية في الإمارة والإمارات الشمالية، إلى التواصل معها بالاتصال على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين أو "الواتساب". وأشارت أنه نظراً لاستمرار الأحوال الجوية المتقلبة والحالة المطرية الشديدة التي تمر بها دبي، ستكون أبواب القنصلية مغلقة لليوم الأربعاء، مضيفة إمكانية التواصل للحالات الطارئة عبر هاتف الطوارئ.



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