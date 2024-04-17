إزالة تعدي على شارع بحي العزيزية بمكة المكرمة



بتوجيه من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، أزالت الجهات المعنية في إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة تعدياً على شارع بحي العزيزية، وأعادت إليه الحركة المرورية.

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