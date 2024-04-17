شكرا لمتابعة خبر عن المسند: ما شهدته الإمارات من أمطار ظاهرة تاريخية استثنائية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبد الله المسند الخبير الفلكي ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أن الأمطار والسيول التي شهدتها الإمارات حدث تاريخي أستثنائي، وظهر خلاله” السحب الأخضر” الذي يظهر في حاله وجود العواصف الرعديه الخطيره.

جاء ذلك، في مدخلة تلفزيون تعليقاً على حالة الطقس في دولة الامارات والتي شهدت هطول أكبر نسبة أمطار في تاريخها، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وأضاف المسند، أن تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة “خطم الشكلة” بالعين، حيث بلغت 250‪ ملم في 20 ساعة، يعني كمية أمطار كانت تستقبلها العين خلال 5سنوات، فهذه العوامل نادره في الواقع بهذه الصورة.