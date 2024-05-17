مسؤول أمريكي: مفاوضات غزة مستمرة على نار هادئة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول أميركي وصفته وكالة "فرانس برس" بأنه رفيع المستوى،اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 ، إن مفاوضات غزة بين حماس وإسرائيل، هي "حاليا على نار هادئة"، لكن التحاور مع الأطراف مستمر.

وقال المسؤول إن "عودة المفاوضات إلى الحياة" تتوقف على قرار لحماس تبدي فيه استعدادا للتقارب مع مقترح إسرائيل، موضحا أنه في حال مضت الحركة بتقاربها مع الموقف الإسرائيلي فسيكون هناك "تباطؤ في وتيرة العمليات في رفح".

وأضاف المسؤول أن على حماس أن "تتواضع بما يكفي لإجراء محادثات جادة بشأن المفاوضات"، لافتا إلى وجود "قلق حقيقي من أن النزاع ما أن يتصاعد... فسيكون صعبا على قيادة حماس أن تعود جديا إلى المفاوضات".

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وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت الدوحة بصدد إعادة النظر في استضافة قادة حماس السياسيين في قطر، قال رئيس الوزراء القطري، إن "استمرار الحرب يتطلب وسيلة للتواصل"، وطالما الوضع كذلك فإن إبعاد حماس ليس مطروحا.

وقال المسؤول الأميركي إنه لا يزال هناك "أمل بأن قطر بوساطتها... يمكنها تحقيق شيء ما".

وأضاف "لكني أعتقد أنه بات واضحا أنه من دون التوصل لاتفاق لن يكون نجاح هذه المفاوضات ممكنا في المستقبل، وعندها سيتعين إحداث تغيير على مستوى استضافة حماس".

المصدر : وكالات