بناء نموذج سعودي لجودة التعليم والتدريب العسكري

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وتناول مركز «درع» في ندوة بعنوان «نحو أنموذج سعودي عال الأثر لجودة التعليم والتدريب العسكري»، رؤية هيئة تقويم التعليم والتدريب، وإطارها المرجعي، ورحلتها نحو نموذج سعودي عالي الأثر لجودة التعليم والتدريب رائد عالميا.
واستعرضت الندوة -كذلك- معايير الاعتماد الأكاديمي العسكري وإجراءاته، وجوانب الدعم التي يقدمها المركز لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وأبرز ما أنجز في هذا السياق؛ بهدف تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب في كافة القطاعات، والعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات التعليم والتدريب العسكري؛ لتحقيق أعلى مستويات الجودة فيها، ودعم جهودها، ومواصلة السير نحو التميز، وبناء نموذج سعودي متقدم لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب عالي الأثر.
كما تشارك الهيئة في المعرض المقام على هامش المؤتمر، لعرض الأعمال والخدمات التي تقدمها، والتعريف بمركز «درع»، الذي صدرت الموافقة الكريمة على توجيه مجلس الوزراء بتأسيسه في هيئة تقويم التعليم والتدريب لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، الأمر الذي يعبر عن اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بجودة وتميز التعليم والتدريب العسكري، ويؤسس لمرحلة جديدة في التعليم والتدريب العسكري، تتعزز فيها المسيرة الطويلة والمشرفة لهذه المؤسسات.
مركز «درع»
- يعمل على ضبط جودة التعليم والتدريب العسكري.
- تقويم واعتماد المؤسسات والبرامج.
- تقديم الدعم لها في مجالات الجودة والتقويم والاعتماد.
- تأهيل وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتلك الأعمال.
- إجراء الدراسات والبحوث العلمية.
- تقديم الاستشارات في مجالات اختصاص المركز.
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