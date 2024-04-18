شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل مشاركة "الشؤون الإسلامية" بمعرض سراييفو الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

مشاركة السعودية في معرض سراييفو الدولي للكتاب

إنجازات المملكة

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تفاصيل مشاركتها بمعرض سراييفو الدولي للكتاب في دورته 35.ويستعرض ركن "الشؤون الإسلامية" كتب وإصدارات الوزارة والمركز الثقافية والتعليمية والتعريف بأنشطته، بالإضافة لاستعراض فيلم وثائقي عن التقدم الحضاري للمملكة ورؤية 2030.كما يعرض أفلاما عن أجمل المدن السعودية والمعالم السياحية المهمة في المملكة، وفيلما وثائقيا عن أنشطة مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو.وخصص ركنا للثقافة السعودية والتصوير بالزي السعودي وورشة عمل لطريقة إعداد القهوة السعودية، وركن الخط العربي للخطاط إبراهيم العرافي معلم الخط العربي بالحرم المكي الشريف، وركن الأطفال والتعريف بقصص الأطفال.ركن الوزارة يقدم أيضا عدداً من الهدايا لزواره عبارة عن دفاتر دراسية مجلدة بصور تتحدث عن إنجازات المملكة.وتحرص الوزارة على إبراز دور المملكة الفاعل في خدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة وخارجها.بالإضافة إلى نشر رسالتها السامية للعالم في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم ونشره.