تراند اليوم : قصة إقامة الجمهور عزاء للفنان المصري صلاح السعدني قبل وفاته بسنوات

صحيفة الخليج 365: كشف الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، ما حدث مع الفنان صلاح السعدني، حينما قدم مسلسل "لا تطفئ الشمس" في منتصف ستينيات القرن الماضي، والتفاعل الكبير من الجمهور مع العمل.

وقال الشناوي إن تفاعل الجمهور وصل إلى إقامة سرادق عزاء، حينما توفي صلاح السعدني في أحداث المسلسل، بسبب شدة تأثر الجمهور بالمسلسل الذي نجح نجاحا كبيرا وقتها.

وأضاف خلال حديثه لـ "العربية نت"، أن صديقه الراحل صلاح السعدني كان مثقفا للغاية، وهو ما كان يساعده في اختيار أدواره بعناية.

الجدير بالذكر أن الفنان المصري صلاح السعدني، توفي أمس، عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، بعد ابتعاده عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.