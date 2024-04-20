اخبار السعوديه

تراند اليوم : قصة إقامة الجمهور عزاء للفنان المصري صلاح السعدني قبل وفاته بسنوات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

68aeab2f-e3ba-4ff2-8bb6-172cefda1720_16x9_1200x676

صحيفة الخليج 365: كشف الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، ما حدث مع الفنان صلاح السعدني، حينما قدم مسلسل "لا تطفئ الشمس" في منتصف ستينيات القرن الماضي، والتفاعل الكبير من الجمهور مع العمل.

وقال الشناوي إن تفاعل الجمهور وصل إلى إقامة سرادق عزاء، حينما توفي صلاح السعدني في أحداث المسلسل، بسبب شدة تأثر الجمهور بالمسلسل الذي نجح نجاحا كبيرا وقتها.

وأضاف خلال حديثه لـ "العربية نت"، أن صديقه الراحل صلاح السعدني كان مثقفا للغاية، وهو ما كان يساعده في اختيار أدواره بعناية.

الجدير بالذكر أن الفنان المصري صلاح السعدني، توفي أمس، عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، بعد ابتعاده عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا