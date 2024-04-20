3 مدارس سعودية تتوج بجائزة التميز المدرسي على مستوى دول الخليج

حصلت ثلاث مدارس على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتميز المدرسي في دورتها الثانية للعام2023 - 2024، حيث حازت متوسطة وثانوية الفيصلية للبنين للموهوبين بجدة الفئة الذهبية والمركز الأول. بينما حصدت المركز الثاني والفئة الفضية متوسطة الأمير سعود بن جلوي للبنين بالدمام . فيما كان المركز الثالث والفئة البرونزية من نصيب ابتدائية ومتوسطة المنح للبنات بأبها.

وهنأت أسرة التعليم في المملكة العربية السعودية الميدان التعليمي و المدارس الفائزة و إدارات العموم بمحافظة جدة ومنطقة عسير والمنطقة الشرقية بهذ المنجز النوعي وذلك ضمن عشر مدارس كانت وزارة التعليم رشحتها للحصول على هذه الجائزة من تسعة عشر مدرسة مشاركة.

وأكدت الوزارة على أن حصول المدارس على هذه الجائزة يعكس جهود المدارس في تحقيق التميز المدرسي واستيفاء متطلباته، والرغبة في تطوير الأداء والتغيير ونشر ثقافة التميز، وما لذلك من دور في تحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية.

وتأتي مشاركة وزارة التعليم في الجائزة ضمن حرصها الدائم على تحفيز الأداء التعليمي على مستوى الأفراد والمؤسسات لتحقيق الجوائز الإقليمية والدولية، تحقيقا لتطلعات رؤية ٢٠٣٠ بما ينعكس على تطوير الأداء وتجويد المخرجات وفق معايير الجائزة.

وتهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع ونشـر مفاهيم التميُّز المدرسي بين الدول الأعضاء في المكتب، بتقديم جوائز للمدارس المتميزة علميًّا وإداريًّا، من خلال ترشيح الجهات المختصة، في الدول الأعضاء، لعدد معيَّن من هذه المدارس المتميزة، في ظل شروط الترشُّح والمعايير المحددة لنيل الجائزة.

ومن أبرز الأهداف التي تسعى الجائزة إلى تحقيقها تعزيز الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة التي تسهم في ارتقاء الآداء المدرسي، وإبراز دور المدارس المتميزة علميًّا وإداريًّا، وتكريمها، وتحفيز المدارس لتوفير الأدوات اللازمة للتميُّز المدرسي التي تساعد في تجويد أدائها، وتأهيلها لنيل الجائزة، والارتقاء بمستوى المدارس نحو تحقيق التميز، ونشر ثقافة التميز بين مدارس الدول الأعضاء في دول الخليج العربي.