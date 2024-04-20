تراند اليوم : بالفيديو.. صلاح خاشقجي يكشف عن الفائدة من الاستثمار في الأسهم بعد التقاعد

صحيفة الخليج 365: كشف صلاح خاشقجي، خلال برنامجه "بودكاست فرصة"، عن الفائدة من الاستثمار في الأسهم لما بعد التقاعد.

وقال: "دائما ننظر أن العائد من الأرباح الموزعة يكون هو العائد الذي ننظر له كعائد يغطي الحرية المالية، ولكن هناك طريقة أبسط من ذلك، وهي بدء العمل على سيولة المحفظة تدريجيا".

وتابع: " اعمل خطة للتسييل على المدى الطويل"، مشيرا إلى أنه إذا كان الشخص يتقاعد عند سن ال 60 ويكون متوقع أن يعيش حتى عمر ال 80 فإنه يريد استهلاك هذه المحفظة على مدى 25 عاما.

وأضاف: " العائد ليس فقط الأرباح الموزعة، وإنما عملية التسييل هي جزء من العائد".