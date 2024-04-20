تراند اليوم : وصفتهم بـ "سائقي الموت".. بالفيديو: الإخبارية تشن هجوماً على مناديب التوصيل وتفاجئ بعضهم لحظة ارتكابهم مخالفة

صحيفة الخليج 365: شنت قناة الإخبارية هجوماً على مناديب التوصيل الذين يعرضون أرواحهم و أرواح الآخرين للخطر، بمخالفة قواعد المرور سواء من قطع إشارات أو عكس للطرق، ووصفتهم بـ "سائقي الموت".

وأشارت الإخبارية، إلى أن الدراجات تسابق السائقين في الطريق وتسبب لهم الهلع، بتجاوزاتها المرورية.

وتطرقت القناة إلى موضوع تطبيقات التوصيل، مشيرة إلى أن هيئة النقل قد أصدرت عدداً من القرارات التنظيمية لحوكمة هذا القطاع في يناير الماضي، فيما تم سريان القرارا بداية من أبريل الحالي.

وقابلت القناة أحد عاملي التوصيل، وسألته عن الزي الرسمي والخوذة، فقام بإخراجهم من الصندوق الخاص بدراجته النارية ولكنه لم يرتديهم.

فيما اعتذر سائق آخر عن وقوفه في ممشى مخصص لسير العامة، مؤكداً أنه لن يكرر مخالفته.

أما أحد السائقين فقال أنه لا يرتدي الزي الرسمي، لأنه لم يتسلمه، وهو يعرف إن الشركات هي المفروض أن تقوم بتسليم الزي لمندوبيها.

وعبر مواطنون عن استيائهم من مخالفات سائقي التوصيل، مشيرين إلى أنهم يقودون بسرعات عالية، وكذلك عبورهم من شوارع فرعية إلى رئيسية دون انتباه.

واقترح مواطن أن يتم إعادة تأهيلهم للقيادة في شوارع المملكة.