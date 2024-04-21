الأسبوع في 10 صور: سيول هائلة في الإمارات.. وبركان في إندونيسيا

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سي إس مونسي/ نيويورك تايمز
كريستوفر بايك/ جيتي
عمرو الفقي/ رويترز
رمضان سرير/ رويترز
سوزانا فيرا/ رويترز
دانيال سلم/ جيتي
ماركو دي ماركو/ أسوشيتد برس
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