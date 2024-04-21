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فيديو.. تفاصيل ضبط مقيم بالرياض ارتكب جريمة التحرش

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية اليمنية منصور مرزاح شثان، لتحرشه بحدث.
وأشارت إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

جرائم التحرش

وقبل أيام كانت شرطة العاصمة المقدسة أعلن أيضا القبض على مقيم من الجنسية المصرية يدعى وليد السيد عبد الحميد.
وأشارت إلى أنه تحرش بامرأة، فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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