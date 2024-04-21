شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم الأحد، عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، والتي ستشمل في هذه المرحلة على الشاحنات في النقل العام والخاص، إضافة لحافلات النقل الدولي، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الهيئة أن الأنشطة المشمولة بالرصد الآلي في هذه المرحلة تتضمن نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات؛ حيث تهدف من خلالها إلى الحد من العديد من المخالفات، مثل: تشغيل الشاحنات والحافلات دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو ببطاقة منتهية الصلاحية.

وأوضحت أن تطبيق الرصد الآلي سيسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تحسين مستويات الجودة والأمان في قطاع النقل العام بالمملكة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لرفع مستوى امتثال الشاحنات والحافلات بالاشتراطات والأنظمة اللازمة.

والجدير بالذكر أن الرصد الآلي لمخالفات أنشطة النقل العام اشتمل على ثلاث مراحل، حيث طُبقت على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022، ومن ثم على حافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي في 1 فبراير من العام الماضي 2023، وأخيرًا على الحافلات والشاحنات بدءًا من اليوم 21 أبريل من العام الجاري 2024.