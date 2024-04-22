شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة واستبدال 1100 عامود إنارة بشوارع الطائف الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبرز أعمال الصيانة

الدمام - شريف احمد - نفذت فرق صيانة الإنارة بأمانة الطائف برنامجاً لرفع أداء شبكة إنارة الشوارع الرئيسة والشوارع الداخلية بالأحياء وأعمدة الإنارة التجميلية في الطائف، من خلال تنفيذ برنامج للصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بالأحياء، وتم خلال الشهر الماضي من العام الحالي 2024م صيانة أكثر من 1100 عامود إنارة بمختلف الأنواع والاحجام، وذلك ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتعزيز برامج جودة الحياة.ونفذت فرق الإدارة العامة للصيانة والتشغيل برنامجاً للصيانة بكافة أحياء المحافظة والطرق والشوارع الرئيسية والمحورية، من خلال فحص شبكة الإنارة وصيانتها، واستبدال الأعمدة التالفة وصيانة التمديدات الكهربائية وتغيير المصابيح، وأنهت الفرق الميدانية أعمال الصيانة الشاملة لكافة الملاحظات والبلاغات والشكاوي الواردة خلال الشهر الماضي، كما استبدلت أكثر من 40 عامود إنارة تالف جراء التعرض لحوادث السيارات والمركبات.وشملت أعمال الصيانة للشبكة تطوير وإعادة تأهيل شبكة الإنارة واستخدام آلاف الأمتار من الكابلات، وكذلك تركيب اللوحات الإرشادية في إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الطرق ورفع مستوى خدمات الأحياء في أنحاء المدينة، وجرى تركيب حساسات لنظام التحكم عن بعد ولوحات التحكم والسيرفرات.