مليون ريال جوائز في هاكاثون "تحدي وقف".. التفاصيل والتسجيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للأوقاف هاكاثون "تحدي وقف"، بهدف تعزيز الابتكار في القطاع الوقفي بالمملكة.ويمثل هاكاثون "تحدي وقف" الذي ينفذه مركز الريادة الوقفي الذراع المعرفي للهيئة، في مجال تمكين القطاع الوقفي وبناء قدراته، فرصة للمبتكرين، ورواد الأعمال، لتطوير أفكارهم.كما يعمل على تحويلها إلى مشاريع عمل، تسهم في تقديم حلول نوعية ومستدامة للتحديات التي تواجه القطاع، وابتكار منتجات تنموية في مجالات خدمة ضيوف الرحمن، والسقيا، والمساجد، والتعليم، والإسكان، والفئات الأشد حاجة. انضم إلى This is a Twitter Status وكن جزءًا من الأثر، دعوة لكل من يرغب في إحداث أثر مستدام في المجتمع.| This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— مركز الريادة الوقفي | AWQAF RIYADAH CENTER (@AWQAFRIYADAH)ويستهدف الهاكاثون طلاب وطالبات الجامعات السعودية ، وأصحاب الخبرة والمهتمين، والجهات الوقفية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والعاملين بالقطاع الوقفي وخبراء الأوقاف.ورصد مبلغ مليون ريال جوائز للفائزين في الهاكاثون، وللتسجيل والمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي اضغط هنا.ويأتي هذا ضمن تطوير القطاع الوقفي، وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.