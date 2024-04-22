مليون ريال جوائز في هاكاثون "تحدي وقف".. التفاصيل والتسجيل

انطلق في مسيرة التغيير مع تحدي الوقف! ✨



انضم إلى #تحدي_وقف وكن جزءًا من الأثر، دعوة لكل من يرغب في إحداث أثر مستدام في المجتمع. 🌱

🔗| https://t.co/Jp90bt1yon #قِف_واصنع_الأثر pic.twitter.com/li9q6rVIfe