تراند اليوم : شاهد.. "فلسطينية" تهاجم حركة حماس بسبب هجوم 7 أكتوبر: أينما حلوا حل الخراب والدمار

صحيفة الخليج 365: نشر الكاتب السياسي، أنور مالك، مقطع فيديو لامرأة فلسطينية تهاجم حركة حماس بسبب هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته ضد إسرائيل.

هجوم 7 أكتوبر وقالت المرأة خلال الفيديو: "7 أكتوبر لا يمثلنا، ولا يمثلنا من نفذوا 7 أكتوبر، ولا يمثلنا اللي أخذ قرار الحرب، الرسول كان يحافظ على حياة الناس، الرسول أبعد المعركة عن بئر المياه عشان الناس تشرب".

خراب ودمار وتابعت:" لا ضل حياة، ولا ضل أهل ولا بيوت ولا ذكريات، وخلي الإخوان المسلمين وحماس يفرحوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب، إسرائيل أولا وحماس والإخوان المسلمين أينما حلوا حل الخراب والدمار".

أنور مالك يعلق وعلق أنور مالك قائلا:"درس شامل وكامل من على ركام المنازل حول مغامرات السابع من أكتوبر ومؤامرات الميليشيات الحمساوية، تقدمه لبؤة في غزة إلى قيادات حماس وبيادقهم وأبواقهم عبر إعلامهم المبرمج والمؤدلج والمهرج الذي يخفي الحق ويسوّق للباطل إلى كل متفرّج".

وتابع: "اسمعوها ووزعوا ما تقوله هذه المكلومة فمحنة القطاع يجري تزويرها على مرأى الضحايا والشهود فكيف سيكون الحال بعد عقود من الزمن؟!!!".

واختتم قائلا:" شاهدوا بقلب نظيف لم تلطخه خزعبلات سنوارية ولا شطحات هنية ولا خرافات مشعلية ولا لسعات ولدغات الحيّة".