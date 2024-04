شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الأردن تحتفل بيوم مبادرة "السعودية الخضراء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة في الأردن يوم الاثنين، فعالية بمناسبة يوم مبادرة "السعودية الخضراء"، تحت رعاية وزير الزراعة الأردني م. خالد حنيفات، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين بقطاعي الزراعة والبيئة، وعدد من السفراء العرب.وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في كلمته خلال افتتاح أعمال الفعالية، أن مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ويُعد هذا التقليل ركيزة أساسية لمواجهة تغيير المناخ.وأشار السديري إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي واستعادة المساحات الخضراء الطبيعية. تابع This is a Twitter Status This is a Twitter Status— العربية الأردن (@AlarabiyaJordan)كما عملت المملكة على إطلاق 77 مبادرة لدعمها في تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة "السعودية الخضراء"، وإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل، فضلًا عن تمهيد الطريق نحو الحياد الصفري بحلول عام 2060.وقال وزير الزراعة الأردني: إن مبادرة "السعودية الخضراء" تسعى من خلال هذه المبادرة لتحقيق 3 أهداف رئيسية: خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية الأرض.وأضاف: هناك حاليًا أكثر من 60 مبادرة يجري تنفيذها للإسهام في تحقيق هذه الأهداف، وتمثل جميعها استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد الأخضر.