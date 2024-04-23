السفارة السعودية في الأردن تنظم فعالية بمناسبة مبادرة "السعودية الخضراء".. تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/WGygciJsht

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الأردن تحتفل بيوم مبادرة " السعودية الخضراء" والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية