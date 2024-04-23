تجمع نجران يرفع جاهزيته والأرصاد والدفاع المدني يحذران

مع استمرار الحالة المطرية التي تشهدها منطقة نجران، ومع إعلان المركز الوطني للأرصاد دخول المنطقة الإنذار الأحمر، ومناشدته توخي وأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة، حذر الدفاع المدني وأهاب بالجميع الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وعدم المغامرة والتهور، حرصا على سلامة أصحاب المركبات ومرافقيهم أو الأفراد.

تحذيرات وتنبيهات

من جهته، رفع تجمع نجران الصحي استعداداته بعد ورود تنبيهات بتعرض المنطقة لأمطار بناء على ما صدر من تحذيرات من الدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد. وأوضح التجمع الصحي أن جميع المستشفيات في المنطقة على استعداد تام ومستمر على مدى الساعة لاستقبال أي حالات أو إصابات أو حوادث قد تحدث نتيجة هذه التغيرات المناخية، واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك، وبناء على ما يرد من تحذيرات من الأرصاد، وكل ما يستجد من تحذيرات وتنبيهات.

وبيّن أن هناك تنسيقا كاملا بين التجمع الصحي وإدارات الدفاع المدني والهلال الأحمر في جميع مدن ومحافظات المنطقة، لمواجهة كل المخاطر المرتبطة بسقوط الأمطار أو التغيرات المناخية، وجاهزية جميع المرافق الصحية والمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.

رياح نشطة

شهدت، الاثنين، أجزاء من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. كما استمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم أدت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد المناطق الأعلى كمية من الأمطار، إذ سجلت المنطقة الشرقية محطتين، وهي الأعلى (حفر الباطن - محطة القطار وحرس الحدود الرقعي)، وكذلك منطقة عسير عبر 5 محطات، وهي: أبها السودة وبللسمر وطريب المضة وسراة عبيدة وتنومة. كما سجلت الباحة أعلى كمية عبر محطتين: المخواة وشذا الأعلى، ونجران عبر محطتين: بئر عسكر وثار، وجازان عبر محطة واحدة (أبو عريش)، والحدود الشمالية عبر محطة واحدة (عرعر - أم الخنصر).

محطات للرصد

ـــــــــ الشرقية

1- حفر الباطن

2- حرس الحدود الرقعي

ــــــــــــ عسير

1- أبها السودة

2- بللسمر

3- طريب المضة

4- سراة عبيدة

5- تنومة

ــــــــــــ الباحة

1- المخواة

2- شذا الأعلى

ــــــــــــ نجران

1- بئر عسكر

2- ثار

ــــــــ جازان

أبو عريش

ــــــــــ الحدود الشمالية

عرعر - أم الخنصر