صورة نادرة لمجموعة من الأطفال أمام بقالة في ضرما تثير التفاعل.. والكشف عن تاريخها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تُظهر مجموعة من الأطفال وهم يقفون أمام بقالة عبد الرحمن الدحيدح في محافظة ضرماء بمنطقة الرياض.

وتعود الصورة إلى عام 1981، أي قبل حوالي 43 عامًا، حيث تُجسّد لحظة من البراءة والفرحة التي عاشها هؤلاء الأطفال خلال التسوق من البقالة.

وتظهر الصورة الأطفال وهم يحملون منتجات مختلفة، فمنهم من كان يحمل عبوة Pepsi، ومنهم من كان يحمل بسكويت أو حلوى، بينما ارتسمت على وجوههم ابتسامات عريضة تعكس فرحتهم الغامرة.

أثارت الصورة تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن إعجابهم بجمال الصورة وبراءة الأطفال الذين ظهروا فيها.

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