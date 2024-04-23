شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء .. افتتاح مطار غرب القصيم بمحافظة الرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد محافظة الرس غدًا الأربعاء تدشين مشروع مطار غرب القصيم والذي يعد إضافة حقيقية لقطاع الطيران بالمنطقة، و يشكل افتتاح المطار بمرافقه ومكوناته المختلفة نواة لأنشطة طيران مستقبلية واعدة

ويأتي هذا المشروع بدعم من إمارة منطقة القصيم ممثلة بلجنة تنمية الاستثمار وبمبادرة مجتمعية نوعية من الغرفة التجارية بالرس الجهة القائمة على تنفيذ المشروع، فيما سيتولى نادي الطيران السعودي تشغيل وإدارة المطار





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ويقع مشروع مطار غرب القصيم بمحافظة الرس بموقع متميز ومساحة شاسعة مع وجود آفاق وخطط توسعية مستقبلية لتلبية الطلب المتوقع على الخدمات والأنشطة المختلفة المقدمة لأصحاب المصلحة.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالرس الأستاذ فايز بن ذعار الشعيلي بأن مشروع المطار بدأ بفكرة من سمو أمير منطقة القصيم في العام 2019م، فيما تبنت غرفة الرس المشروع وشرعت في تنفيذ الأعمال الإنشائية في منتصف العام 2020 في سياق دورها الهام الذي تقوم به في خدمة المحافظة وقطاع الأعمال والأهالي.

وأوضح " الشعيلي" أن مشروع المطار والذي يقع على مساحة تقدر بـ (17.6) مليون متر مربع، يتضمن العديد من الخدمات المتصلة بالطيران الرياضي والشراعي والقفز المظلي كما سيحتوي على مركز هو الأول من نوعه للتحكم بالطائرات عن بعد بالإضافة للعديد من المرافق والخدمات الأخرى ذات الصلة.

وسيقدم المطار العديد من الخدمات للمهتمين ومحبي وهواة رياضة الطيران بأنواعها ويشمل ذلك أنشطة الطيران والتدريب والترفيه وعرض الفرص الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطيران



تعزيز اقتصاد القصيم



ويعكس هذا المشروع الدور التنموي والمجتمعي الرائد الذي تلعبه غرفة الرس، إذ يتوقع أن يكون له أثر اقتصادي بارز لجهة نمو قطاع الطيران بالمنطقة وزيادة النشاط والحراك الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية للمواطنين ودعم رواد الأعمال فضلا عن فتح آفاق خدمية وتنموية جديدة.

ويشمل مخطط المطار العديد من المباني والمرافق التي تدعم تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية للأمن والسلامة المرتبطة بقطاع الطيران