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عدن - ياسمين التهامي - فواكه لذيذة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل أذهل الاطباء

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم ( الغلوكوز ) .

الغلوكوز أساسي لصحتك ؛ لأنه مصدر مهم للطاقة ؛ للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة . فاكهة تخفض السكر ، من المهم العناية بالنظام الغذائي لمريض السكري ، فالغذاء هو بداية الطريق نحو العلاج ، وهناك فاكهة تساعد بشكل كبير في ضبط مستوى السكر في الدم ، كما تساعد في نفس الوقت على خفض مستوى الضغط في الجسم لمن يعانون من مشاكل في ضغط الدم .

أفضل فاكهة تخفض السكر تعد فاكهة الكيوي هي أفضل فاكهة يمكن أن تساعد بشكل مباشر في خفض مستوى السكر في الدم ، وتزيد من قدرة الخلايا على إحراق الجلوكوز في الجسم . ومن ثم زيادة قدرة الخلايا على إنتاج الطاقة .

كما تساعد هذه الفاكهة الاستوائية في التقليل من ارتفاع ضغط الدم وتليين جدران الأوعية الدموية والشرايين مما يزيد من قدرتها على استيعاب مرور الدم والتقليل من ضغطه أثناء مروره .

فوائد الكيوي الكيوي فاكهة تحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات ، والتي لا يستغني عنها الجسم . ومن فوائد الكيوي للجسم ما يلي :

1. غني بالألياف يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية والتي تساعد في تنظيم عملية الهضم ، كما تساعد في تنظيم حركة المعدة ، وزيادة قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الغذاء من الطعام .

2. تحسين الكبد تحتوي فاكهة الكيوي على أنزيمات طبيعية تعمل على تجديد خلايا الكبد التالفة . كما تساعد الفاكهة في وقف انتشار التليف الكبدي وتمنع انتشاره على نطاق أوسع في انسجة الكبد . هذا بالإضافة إلى قدرتها على زيادة الصفراء الهاضمة التي يفرزها الكبد أثناء عملية الهضم .



3. فيتامين C يمكن القول أن نسبة فيتامين C في الكيوي أكبر من نسبتها الموجودة في البرتقال والجوافة ، بل حتى أكبر من تلك النسبة الموجودة في الليمون . ومن ثم فإن الكيوي يساعد بشكل كبير في علاج أمراض البرد والإنفلونزا ، كما يساعد في تحسين أداء الجهاز التنفسي وزيادة قدرة الجسم على طرد الفيروسات والجراثيم التي تصيبه .

4. مضادات الأكسدة يترافق وفرة فيتامين C في فاكهة الكيوي مع وجود نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة في الفاكهة ، ومن ثم فإن من فوائد الكيوي الهامة هي زيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض السرطانية ، وزيادة قدرته كذلك على مواجهة الأمراض المزمنة . . الضغط هي قدرته.

5. تقوية عضلة القلب من فوائد فاكهة الكيوي بخلاف أنها فاكهة تخفض السكر وتقلل من على تنشيط العضلة القلبية . وتنشيط الدورة الدموية في الجسم ووقاية الجسم من الإصابات القلبية الخطيرة .

التفاح :

يعد التفاح من الفواكه الغنية بالألياف والتي لها دور أيضا في تخفيض نسبة السكر في الدم . وقد أظهرت الدراسات أن قشر التفاح يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف ، ويساعد في زيادة حرق الجلوكوز في الجسم .

جريب فروت :

الجريب فروت أيضا من الفواكه التي نسبة السكر في الدم ، فهو يحتوي على نسبة % 91 من مكوناته من الماء ، والباقي معادن واملاح معدنية . كما يحتوي الجريب فروت على نارينجين وهو مركب غذائي يزيد من قدرة الجسم على التعامل مع الأنسولين .

الفراولة :

تحتوي الفراولة على نسبة سكريات قليلة مقارنة بالأنواع الأخرى من الفواكه ، ومن ثم فإن تناول الفراولة لا خطورة منه على مريض السكر كما تحتوي على نسبة غير قليلة من الألياف وهو ما يساعد في تحسن عملية الهضم والوقاية من الإمساك .

فواكه تقلل من ضغط الدم التوت :

يحتوي التوت على مركبات الأنثوسيانيني وهي مركبات تساعد تقليل ضغط الدم المرتفع ، كما تساعد في زيادة ليونة الأوعية الدموية ، وتنشيط عمل القلب .

الموز :

الموز أو الطلح هو من أفضل الفاكهة التي تفيد القلب وتساعد في التقليل من ارتفاع ضغط الدم . فهو يحتوي على معدن البوتاسيوم الهام لصحة وتنشيط عضلة القلب . كما يساعد تناول الموز على أعادة توزيع السوائل في الجسم بشكل طبيعي . بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ج المفيد لبناء الأنسجة والخلايا في الجسم .

البطيخ :

البطيخ من الفواكه الصيفية الغنية بالماء وسكروز الفاكهة . كما أن البطيخ يحتوي على حمض أميني هام للجسم وهو حمض السيترولين . والذي يساعد بدوره في خفض ارتفاع ضغط الدم عند من يعانون من مشاكل فيه . وفي دراسة أجرتها مجلة American Journal of Hypertension أثبتت أن تناول البطيخ أو كبسولات خلاصة البطيخ تساعد بشكل واضح في خفض ضغط الدم المرتفع إذا تمت المداومة لفترة على تناوله .