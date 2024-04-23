الفريق البسامي يستعرض الخطط الأمنية لقوات أمن الحج

بحث مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي في مقر الأمن العام في الرياض، استعدادات قيادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لنسكهم.

واستعرض الفريق البسامي الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة وسبل تنفيذها، والأنظمة التقنية في جميع الخدمات التي تقدمها قوات أمن الحج.