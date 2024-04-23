تنفيذ حكم القتل قصاصًا لجانٍ قاتل جرى توجيه الاتهام إليه بقتل أخته في منطقة الجوف

أعلنت وزارة الداخلية اليوم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق المدعو محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي، المواطن السعودي، بعد إدانته بقتل أخته منوه بطريقة بشعة بواسطة آلة حادة. وجاء في بيان الوزارة نصًا على الآيات القرآنية التي تتحدث عن القصاص في قتلة الأرواح.

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهم وباشرت التحقيقات التي أسفرت عن إثبات اتهامه وتقديمه للمحاكمة. وبناءً على إصدار صك قضائي بإدانته وتأييد المحكمتين الاستئنافية والعليا للحكم، تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحقه بعد صدور الأمر الملكي بتنفيذ الحكم.

تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في المجرم محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي، المواطن السعودي، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، في منطقة الجوف.

تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق العدالة وتأكيد سيادة القانون في المملكة، حيث يتم تنفيذ الأحكام القصاصية تنفيذاً للأحكام القضائية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وتعكس رسالة قوية بأن الجرائم الجنائية لن تُسمح بها وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة.